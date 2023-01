Renato Tapia , integrante de la Selección Peruana, hizo creer a todo el Perú que tenía una familia consolidada al lado de su esposa Andrea Cordero , madre de su hija de 7 años. Sin embargo, todo era mentira, ya que tenía un hijo extramatrimonial.

Daniela Castro es la mujer que denunció públicamente al jugador y lo acusó de no reconocer legalmente a su hijo de 6 años de edad. Ella todo este tiempo estuvo escondida, hasta ayer, 23 de enero de 2023, en que decidió contar su verdad.

Lo más impactante es que - según dijo - Andrea Cordero, la esposa de Renato Tapia, estaba enterada de todo y sabía de la existencia del menor.

En el 2022, Andrea Cordero se habría enterado del mayor secreto del futbolista. Incluso, hizo una fuerte reflexión en el Año Nuevo 2023 que revelaría cómo afrontó que esposo le había sido infiel.

“Se ha terminado el año más desafiante de toda mi vida. Entre hundirme y no permitirme un segundo más de dolor, me elegí día tras día y pude llegar a diciembre con muchas más sonrisas”, escribió en un emotivo post.

Además, reveló que sufrió de depresión: “Agradezco tanto por la gente que me rodea y no me dejó sola en ningún momento, por los extraños que me regalaron una sonrisa y quienes fueron amables conmigo. La depresión y la ansiedad son trastornos mentales que afectan a un 4% de la población. No ignores la situación, trabájala y siempre sé compasivo”

Según la mujer que denunció a Tapia, la última vez que el jugador vio a su hijo fue en julio del 2022 y en agosto se desentendió económicamente.

Qué pasó con la esposa de Renato Tapia

La denuncia contra Renato Tapia

Magaly TV La Firme reveló que Renato Tapia tuvo una relación con Daniela Castro, su novia en su adolescencia. Después de años se volvieron a encontrar y tuvieron un encuentro de una noche donde ella quedó embarazada. Actualmente, el hijo de la ‘amante’ tiene seis años y, según dijo, el futbolista no quiere darle su apellido.

MIRA: Los padres de Renato Tapia sabían del hijo no reconocido del futbolista

“Me dijo que no podía estar presente, que qué iba a pensar la gente y me dijo, ‘Lo único que me interesa es mi carrera’. El primo de Renato Tapia estuvo para controlarme, y yo estaba acostumbrada a tapar la cara del bebe”, agregó.

Daniela Castro reveló que vivió con el primo del jugador y se mudó de un lado a otro para no despertar sospechas.

TE PUEDE INTERESAR