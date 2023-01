Haciendo goles fuera de la cancha. El popular Renato Tapia, opacó su carrera futbolística al sacar los pies del plato con una expareja de su infancia y negándose a reconocer el hijo que tuvo con ella fuera del matrimonio, quedando en el ojo de la tormenta, por incluso negarse a darle el apellido y una manutención.

Daniela Castro confesó que al comienzo el único que conocía quién era el verdadero papá de su hijo, era el primo de Renato Tapia a quien el futbolista puso como vigilante de su amante, pero luego de que nació el pequeño, el seleccionado decidió contarle a su familia y sus papás quisieron conocer a su nieto no reconocido.

“Mi papá quiere verlo al siguiente día del padre y el señor vio a Fabricio y lo cargó y lo besó y le dijo que era igualito y para el viernes de esa semana conoció a su abuela y conoció a los hermanos de Renato”, de esta forma, Renato Tapia presentó a su hijo al que negó su apellido, con sus abuelos.

Desde navidad del año pasado, el pequeño no ve a sus abuelos, quienes solo llegaron para darle regalos, motivo por el que la madre, Daniela Castro, decidió no callar más, ya que sintió que jugaron con su hijo y con ella: “Ya me cansé de hacer el papel de coj... para cuidar nada más tu imagen”, de esta forma advirtió al pelotero.

