La periodista Magaly Medina se refirió este 24 de enero de 2023 al comunicado que lanzó Renato Tapia luego de ser acusado de infiel y de ser denunciado por no reconocer a su hijo que concibió extramatrimonialmente con su expareja Daniela Castro.

La presentadora respondió fuertemente al jugador del Celta, quien reconoció públicamente a su hijo a través de un mensaje. Sin embargo, en ningún espacio de su texto expresa que le dará el apellido al menor, que es lo que solicita la madre.

¿Qué dijo Magaly Medina sobre comunicado de Renato Tapia?

“Renato Tapia, el jugador del Celta de Vigo, hizo este comunicado a través de sus redes sociales, en las historias de Instagram porque él ha bloqueado todos los comentarios en su feed (...) Puso este comunicado porque desde ayer en algunos posts donde los comentarios están abiertos, la gente le ha dicho de todo, pero no solo a él, al dichoso primo, al papá de Renato Tapia y él salió a parchar el tema con este comunicado”, dijo Magaly Medina en un inicio.

“Después de 6 años lamenta cómo manejó el tema. Es un hombre hecho y derecho, con una familia, con una carrera y profesión. Recién cuando esto estalla, se pronuncia con un comunicado donde quiere y pretende taparnos la boca” , repudió la ‘Urraca’.

“Con esto (el comunicado) no come su hijo y no va al colegio. Con esto, su hijo es un niño sin padre, por más que él lo reconozca públicamente. Ante la ley, ese niño tiene los dos apellidos de su madre y no tiene el apellido que le corresponde”, puntualizó.