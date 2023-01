Como es de costumbre, el programa de Magaly Medina decidió obtener las versiones de ambas partes en el caso Renato Tapia, sin embargo, al contactarse con el papá del futbolista, recibieron una respuesta que no les gustó nada, ya que intentó blindar a su hijo.

Luis Tapia decidió responderle así a la reportera de ‘Magaly TV’: “Yo no opino de prensa basura”, cortando de inmediato la llamada, logrando que Magaly Medina, comente lo sucedido en su programa EN VIVO: “Esa prensa basura, a la que usted llama, logró el reconocimiento de varios hijos de figuras muy renombradas”.

Pero el padre de Renato Tapia sí le dio declaraciones al diario ‘Trome’, intentando blindar a su hijo: “Este es un tema personal, no es un tema que le interese a la gente, porque no tiene nada que ver con su profesión, es un personaje deportivo”, de esta forma, el señor Luis Tapia, decidió no hablar del futbolista y sus negativas para reconocer a su hijo de seis años que tuvo fuera del matrimonio.

