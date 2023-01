Luego de la denuncia bomba que Daniela Castro, soltó en contra de Renato Tapia, los comentarios en las redes sociales del futbolista y su familia no se hicieorn esperar, motivo por el que el ‘capitán del futuro’, tuvo que emitir un comunicado durante la tarde de este martes 24 de enero, el mismo que no hizo más que enfurecer a Magaly Medina.

“La gente le ha dicho de todo, no solo a él, también al primo y al papá de Renato Tapia”, de esta forma Magaly advirtió la presión que está sintiendo el futbolista por haberse negado a darle el apellido a su hijo.

Al parecer, el futbolista habría querido seguir llevando la solución a los problemas que generó, en privado, pero el cuento le duró seis años y Magaly Medina no planea soltarlo hasta que se haga justicia: “Él cree que con este comunicado ya todos nos íbamos callados, tuvo 6 años para hacerlo en privado, pero no”.

La ‘urraca’ además señaló que a diferencia de un hombre que asume sus responsabilidades, él está buscando una conciliación, no está aceptando y haciendo los trámites para reconocer legalmente a su hijo: “De la forma de la que él lo estaba haciendo, no se concretó y ya pasaron seis años, pero él habla de conciliación, él no habla como un hombre que está yendo a un consulado, que está yendo a inscribir a Fabricio como su hijo”.

