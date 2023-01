El ‘Miss Universo’ se desarrolló mientras Magaly Medina estuvo de vacaciones, sin embargo, tras la derrota de Alessia Rovegno, la ‘urraca’ no dudó en recordar que ella siempre afirmó que no se llegaría a mucho con nuestra actual ‘Miss Perú', convirtiéndose en una de sus principales detractoras.

La ‘urraca’ decidió señalar que la culpa de que Alessia Rovegno no haya quedado ni en las finalistas del ‘Miss Universo’, no era ella, sino quien la puso en esa posición: “La pobrecita Alessia tampoco tiene la culpa de que la hayan elegido casi a dedo para que se vaya a este concurso sin estar preparada”.

Sin embargo, ya estando en el escenario, Magaly explicó que la hija de Bárbara Cayo no habría sobresalido por su inteligencia: “Habían mujersotas que se paseaban por el escenario con una personalidad, un aplomo que les da, aunque usted no lo crea es porque son inteligente, la belleza sola, hueca y tonta no vale nada”.

