La entrevista que brindó al programa ‘La Lengua’, conducido por Jesús Alzamora, no levantó polvo, debido a que no se conocía el oscuro secreto de Renato Tapia, sin embargo; ahora que es denunciado por no querer reconocer a un pequeño de seis años, sus declaraciones de aquel programa, reviven por la habilidad de mentir del futbolista.

En aquella entrevista, Jesús Alzamora le pregunta a Renato si desea tener más hijos y el futbolista, sin problemas, afirma que le gustaría tener dos o más pequeños, olvidando que en ese momento y hasta ahora, tiene uno no reconocido y por el cual está siendo demandado para que pueda obtener el apellido del futbolista.

Magaly al ver la entrevista, afirmó que en los gestos del pelotero, se notaba la mentira que ocultaba: “Habla de tener 2 o más hijos, pero viste los gestos que hace, esa agarrada de nariz que hace que es un gesto inconsciente que las personas que leen”.

La ‘urraca’ además lamentó que mientras que Renato Tapia se mostraba como el mejor papá del mundo con su hija dentro del matrimonio, su hijo Fabricio, pasaba malos ratos junto a su mamá, siendo ocultados para que no le explote la bomba de la mentira al futbolista: “Su rol de padre era amoroso, qué lástima que eso no se pueda ver reflejado en su otro hijo Fabricio, a quien dice cuidó desde el primer momento”.

