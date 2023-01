Luis Tapia, padre del futbolista Renato Tapia, arremetió contra la periodista Magaly Medina luego que la ‘Urraca’ hiciera pública la denuncia de Daniela Castro, quien acusó al jugador del Celta de no reconocer a su hijo de 6 años llamado Fabrizio.

En conversación con Trome, el progenitor del seleccionado nacional se mostró muy molesto tras las fuertes acusaciones contra su hijo, a quien intentó blindar asegurando que este es un tema personal y no farandulero.

¿Qué dijo el padre de Renato Tapia contra Magaly Medina?

“A mí pregúntenme de fútbol, siempre que he hablado ha sido de fútbol, los temas personales solamente atañen a las personas y no a la prensa. Este es un tema personal, no es un tema que le interese a la gente, porque no tiene nada que ver con su profesión, es un personaje deportivo”, declaró para referido medio.

“Es un personaje deportivo, no es un personaje que tenga que ventilar su vida privada. Es un tema que lo está manejando él y si cree conveniente dará su opinión. Lo peor que se puede hacer es darle carne a los buitres, es lo peor que se puede hacer” , agregó.

¿Qué le respondió Magaly Medina al padre de Renato Tapia?

En su programa de este martes 24 de enero, la conductora no se quedó callada y respondió fuertemente a los agravios del señor Luis Tapia, quien tildó su programa de ‘basura’.

“ Esa prensa basura, a la que usted llama, logró el reconocimiento de varios hijos de figuras muy renombradas ”. disparó Magaly Medina.