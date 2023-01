Con la denuncia bomba, que tuvo lugar el lunes 23 de enero en el programa de Magaly Medina, Renato Tapia quedó al descubierto, siendo criticado por muchos cibernautas por negarse a reconocer a su hijo y dejando a su primo al cuidado del pequeño, sin mediar las denuncias por agresión verbal que tuvo.

En una corta entrevista vía telefónica que tuvo una reportera de Magaly Medina con José Martín Alva, el supuesto primo de Renato Tapia, él afirmó que no conocía a Daniela Castillo, quien tuvo un hijo con el futbolista fuera del matrimonio, además intentó resaltar su rol: “De mi parte solo recibió consideración y apoyo, una chica que estaba en un mal momento”.

En medio de la entrevista, José Martín, dejó a la boca abierta y confundido a más de uno, al dejar entrever que Renato Tapia no sería su primo, como siempre se creyó: “Es que ustedes ni siquiera saben si yo soy el primo o no. O simplemente soy un trabajador. Si yo lo he hecho esto porque simplemente es un servicio o porque es un familiar, ustedes no saben”.

TE PUEDE INTERESAR