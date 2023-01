Milena Zárate no se calló nada y confesó que actualmente se encuentra distanciada de su hermana Greissy Ortega, quien actualmente vive junto a sus hijos y su esposo Ítalo Villaseca en Estados Unidos.

Y es que la cantante colombiana reveló que no tiene mucha comunicación con su familiar, debido a que no está de acuerdo con varias decisiones que ha tomado, como cruzar la frontera por México para llegar a tierras norteamericanas.

“No tengo mucha comunicación con ella porque, para ser honesta, no estoy de acuerdo con muchas decisiones que toma. Para no mortificarme y estar ‘que los niños’, pienso que es un rol que le corresponde a ella... Al final, la persona que tiene que velar por el bienestar de ellos y el suyo, es ella” , comenzó diciendo.

Recordemos que hace algunos días, Greissy Ortega se enlazó con el programa de Magaly Medina para revelar la dura batalla que viene luchando junto a su familia en Estados Unidos.

Según contó, ahora vive con sus pequeños y su esposo, Ítalo Villaseca, en un cuarto alquilado en Nueva Jersey. Reveló que su pareja trabaja como ayudante de construcción y aporta la mayor parte de su economía familiar.

“Yo a veces me cachueleo de madrugadas para no dejar a los niños, tenemos que turnarnos por nuestros hijos. Yo trabajo en todo, a veces me llaman en la noche para Mc Donalds, todo lo que es 24 horas. Yo nunca le he dicho que no al trabajo honrado”, dijo la hermana de Milena Zárate.

