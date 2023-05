Fuertes declaraciones. Greysi Ortega sorprendió a propios y extraños al utilizar sus redes sociales para volver a referirse a Milena Zárate, de quien hizo un par de revelaciones cuando ambas vivían juntas aquí en Perú.

Y es que la colombiana dejó entrever que, cuando era más joven, la cantante la “explotaba” como su bailarina. “Cuando yo vivía con ella por primera vez, me hacía trabajar de bailarina casi 12 horas y me pagaba 50 soles porque vivía en su casa, me tocaba acoplarme” , comenzó diciendo mediante una trasmisión en vivo por TikTok.

Asimismo, Greysi también fue consultada por sus seguidores sobre si en algún momento fue mantenida por Milena o si es que le prestó dinero para irse a vivir a Estados Unidos con sus hijos y su esposo Ítalo Villaseca.

“Siempre me mantuve con mi plata, nunca me prestó y me lo puede decir en mi cara. Jamás me prestó dinero para venirme a este viaje (Estados Unidos). Créanme que si yo le hubiera debido algo, me lo hubiera cobrado al día siguiente, porque es muy buena cobrar pero muy mala para pagar, y más cuando se trata de deberle a sus hermanos”, se le escucha decir a la colombiana en el clip que compartió el portalde espectáculos “Instarándula”.

TE PUEDE INTERESAR