No se calló nada. Jorge Plasencia fue recientemente acusado por Olenka Mejía de no cumplir con sus responsabilidades como padre. Y es que esta vez, el hermano de Yahaira Plasencia no se quedó callado y se defendió en sus redes sociales.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el popular ‘Yorch’ señaló que todo marchaba aparentemente bien con la madre de su primer hijo, hasta que ella le propuso pasar juntos el cumpleaños de su menor.

“Todo andaba bien y tengo videollamadas contándome cómo le fue e incluso de su relación en su momento. Todo era bonito hasta que me dijo para pasar el cumpleaños de menor hijo juntos y la verdad es que le dije prefiero pasarla con él y mi familia un día antes”, comenzó diciendo mediante sus historias.

Asimismo, Jorge explicó que ahora se encarga de grabar todo tipo de contacto que tiene con Olenka, debido a los diferentes problemas públicos que han tenido durante los últimos años. “Ya meses atrás había tenido un atraso de la mensualidad, lo cual me puse al día y de paso pues se tocó el tema del colegio y lo tengo en llamada, porque lamentablemente todo grabo porque ya aprendí' (...) En eso quedamos”, agregó.

“Lamentablemente es el 5to cumpleaños que no la paso con mi hijo por esta clase de motivos, que siempre los genera la otra parte. Puedo asegurarles que luego de aquí a un mes, cuando otra vez quiere irse de viaje, me dirá el bebé quiere ir a tu casa, como siempre lo haces manipulando y agradece que no subo los audios”, expresó el hermano de la salsera.

¿De qué acusa Yorch Plasencia a su ex?

Jorge Plasencian también utilizó sus redes sociales para acusar a la familia de Olenka Mejía de atentar contra la estabilidad emocional de su menor hijo y aseguró tener pruebas de ello.

“Tú sabes bien que si muestro el video de violencia psicológica que tu familia le hace a mi hijo, terminando en su llanto de él contándome los momentos horribles que le hacen parar a un niño de 6 años que no tiene la culpa de absolutamente nada. No lo hago por respeto a él, nada más, y que él ahora todo ve en internet”, sentenció.

