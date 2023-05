Fuerte y claro. Juliana Oxenford se encuentra el el ojo público tras haber sido tildada de “comunista” por su compañera de canal, Magaly Medina. Al respecto, la periodista salió al frente para defenderse y asegurar que es una persona que apoya la democracia.

“Un ‘comunistoide’ es alguien que obviamente tiene ideas vinculadas al comunismo y yo soy una defensora de la democracia. Soy la antítesis del comunismo”, comenzó diciendo, evitando completamente entrar en dimes y diretes con la popular ‘Urraca’

Sin embargo, todo no quedó ahí, ya que la comunicadora de ATV también se refirió a sus diferencias con la congresista Sigrid Bazán, con quien se ha enfrentado en varias oportunidades por redes sociales.

Al respecto, Juliana Oxenford fue consultada sobre las declaraciones que dio Bazán sobre Dina Boluarte, al señalar que “tiene un gobierno dictadura, pero que el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela solo es autoritario”.

“E s una estupidez, lo que hay en Venezuela es una dictadura que además es la herencia que dejó Chávez y eso es algo de lo que puedo dar fe. Por eso es que me parece tan estúpido, tonto, absurdo que me digan comunista cuando en mi época de reportera, que fueron muchos años, he hecho más calle que tiempo de conducción, era la encargada de hacer política internacional”, expresó la hija del actor Marcelo Oxenford.

