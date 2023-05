Sin miedo a nada. Juliana Oxenford no se amilana y decidió responderle nuevamente a Magaly Medina, luego que la tildara de “comunista” en plena señal abierta. Y es que la periodista descartó completamente dicha información y aseguró que tiene todo el respaldo del jefe de prensa del canal 9.

“No soy comunista y no voy a permitir que me llame de esa manera (…) Aquí lo que importa es que me respalda la gerenta de prensa, que es Roxana Caronado, el presidente del directorio, quien es Marcello Cuneo Lobiano, y el dueño del canal, los cuales me siguen renovando el contrato, pese a todo lo que puedan decir de mí”, comenzó diciendo bastante indignada.

En ese sentido, la conductora de “Al Estilo Juliana” señaló que las personas que realmente la conocen y saben los años de trayectoria televisiva que tiene, saben que puede poseer muchos defectos como todo ser humana, pero que una de sus principales cualidades siempre será ser honesta y directa.

“Quienes conocen mi trabajo, que fueron muchos años, pueden dar fe de la cantidad de reportajes que hice en Venezuela en contra de la dictadura, primero de Chávez y luego de Maduro. Soy una de las únicas periodistas dijo que no votaría por ninguno de los dos, ni por Keiko, ni por Castillo, y no hice nunca un publicherri, nunca me puse una camiseta para decir: ¡Keiko, Keiko!, ni entrevisté a algún personaje político para hablar de su vida sexual”, agregó la hija de Marcelo Oxenford.

¿Cómo inició la pelea entre Juliana y Magaly?

La conductora Magaly Medina utilizó varios minutos de su programa hace algunos días atrás, para burlarse y tildar de “comunistoide” a su colega de canal, Juliana Oxenford .

“Yo no necesito lupas para mirar a los comunistoides que hay en prensa periodística de mi canal. Lamentablemente, estamos tan llenos de comunistoides y caviares que han visto cómo hacen causa común”, comenzó diciendo la figura de ATV.

En ese sentido, la periodista negó dicha información y señaló que solo entraría en debate con periodistas que realicen la misma labor política que ella. “Las opiniones siempre son subjetivas, pero me dicen que en televisión pasó esto y aquello, en mi canal, y yo salgo de aquí y la verdad que me desconecto, no suelo ver mucha televisión”, expresó Juliana.

“Yo no quiero debatir, ni entrar en conflicto con personas, y ojo que me gusta hacerlo cuando estoy con periodistas que hacen política como yo y tenemos puntos diferentes, y la conversación se pone muy rica (...) Pero es que si hay caviares en el canal, entonces preséntenmelos. No son mis temas el espectáculo”, finalizó diciendo.

