Magaly Medina y Juliana Oxenford han utilizado sus distintos espacios en la televisión para enviarse varias indirectas. Y es que todo inició cuando la popular ‘Urraca’ se burló de la periodista y la llamó “comunistoide”.

“Yo no necesito lupas para mirar a los comunistoides que hay en prensa periodística de mi canal. Lamentablemente, estamos tan llenos de comunistoides y caviares que han visto cómo hacen causa común”, comenzó diciendo la figura de ATV.

En ese sentido, la conductora de “Al Estilo Juliana” no se quedó callada y le lanzó varios dardos a su colega de canal, asegurando que ella solo entrará en debate con periodistas que realicen la misma labor política que ella. ¿Minimizó trabajo de Magaly Medina?

“En este programa somos abiertamente democráticos y objetivos a la hora de informar. Las opiniones siempre son subjetivas, pero me dicen que en televisión pasó esto y aquello, en mi canal, y yo salgo de aquí, me voy a mi casa, tengo que preparar loncheras, hacer dormir a mis hijos, la verdad que me desconecto, no suelo ver mucha televisión”, expresó Juliana.

“Yo no quiero debatir, ni entrar en conflicto con personas, y ojo que me gusta hacerlo cuando estoy con periodistas que hacen política como yo y tenemos puntos diferentes, y la conversación se pone muy rica (...) Pero es que si hay caviares en el canal, entonces preséntenmelos. No son mis temas el espectáculo”, finalizó diciendo.

