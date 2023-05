Durante la pandemia, la agrupación “León y su tripulación” se hicieron conocidos por los famosos ‘privaditos’, pese a que existían restricciones de reuniones sociales. Y es que esta vez, Leonardo Delgado, líder de la orquesta, se encuentra envuelto en una tremenda polémica.

En ese sentido, el cantante ha sido acusado por su aún esposa, Karla Sosa, de haberla maltratado psicológicamente y hasta desalojado de su vivienda junto a su pequeña hija.

El matrimonio habría durado solo 3 meses, motivo por el que Karla no aguantó más los abusos por parte de su pareja. Incluso, hasta reveló que el salsero le increpó que no podía querer a su hija de seis años de edad, ya que “su rostro le recuerda a su padre biológico”.

“Te estoy comenzando a amar solo a ti y no a ella, porque no la tolero porque tiene toda la cara de su papá y cada vez que la veo, veo a su papá”, le dijo el ‘León’ a su esposa.

Karla Sosa trató de quitarse la vida

La joven de 28 años, Karla Sosa, estuvo como invitada especial en el programa de Magaly Medina, donde no dudó en arremeter contra el cantante Leonardo Delgado. Sin embargo, sorprendió a propios y extraños al confesar que ella intentó atentar contra su propia vida luego que el salsero puso fin a su matrimonio.

“Yo me sentía fracasada como mujer y como madre. ¿Qué le iba a decir a mi hija? Por un cuadro de depresión yo tomé seis pastillas para dormir, terminé en la clínica”, expresó bastante sentida.

Por otra parte, fue el propio Leonardo el que también declaró para el programa de la ‘Urraca’ y terminó por confesar que sí le fue infiel a su esposa. “Ya se lo había dicho: ‘Yo no quiero estar contigo’. El problema acá es no aceptar que una persona ya no quiere estar contigo y es ahí donde las mujeres hacen esto por despecho. Yo me esforcé mucho por esa relación... Yo sí acepto (que le fue infiel)” , manifestó.

