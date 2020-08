Magaly Medina tuvo una tensa entrevista con el salsero Leonardo Delgado más conocido ‘León y su tripulación’, quien se presenta en fiestas clandestinas en medio de la pandemia del Covid-19. Mientras que el cantante le explicaba a la periodista que participaba de las fiestas privadas porque tenía que trabajar para mantener a su familia, pues tenía deudas, la “Urraca” lo criticó, pues estaba infringiendo la ley.

“Muchos músicos, inclusive más conocidos que tu, con una trayectoria mayor se están dedicando a vender, mascarillas, buzos, polos, están saliendo a vender verduras pero tu tienes 23 años y tienes dos manos. ¿Qué puedes hacer?”, le dijo Medina al salsero.

NO SE QUEDÓ CALLADO

“Yo soy chibolo tengo 23 años pero no tengo un curriculum y nadie me va a dar un trabajo en ningún lado... Yo he buscado otros recursos pero no lo encuentro”, respondió Leonardo Delgado.

La conversación llegó a su punto más tenso cuando Magaly Medina indicó que el cantante es un vago y que se busque otro trabajo. Fue en ese momento que Leonardo Delgado recordó que la conductora no dejó de trabajar desde que empezó la cuarentena.

“A ti no te voy a respetar como respeto a músicos de trayectoria”, expresó Magaly Medina. El cantante le respondió “entonces yo pierdo el respeto de usted por trabajar cuando está prohibido (..) pero señora, yo le hago una pregunta ¿usted cómo se contagio de Coronavirus? Cuando usted se enfermó de COVID todo su set trabajó”.

El cuestionamiento del cantante le generó un colerón a la figura de ATV, quien mandó a cortar la entrevista. “Todos fueron con bioseguridad, me vas a decir a (...) entraban como si fueran astronautas, yo contigo muchachito malcriado no me vas a venir a cuestionar, yo con ignorantes no discuto, sáquenlo de mi set”, acotó.