Miguel Arce se presentó en el programa de ‘Amor y Fuego’ este 03 de mayo de 2023 y contó la historia inédita del por qué la periodista Magaly Medina “lo odia”. El actor peruano de 38 años de edad contó detalles de la vez que impidió que la ‘Urraca’ emita unos audios suyos en el fenecido programa “La Purita Verdad”.

Miguel Arce, quien viene desarrollando su carrera actoral en México contó que una vez la entonces productora de Latina TV, Susana Umbert, lo presionó para que asista al programa ‘El Valor de la Verdad’, que conducía Beto Ortiz. El exchico reality se negó a sentarse en el sillón rojo, pero aceptó pasar por el polígrafo.

“Le respondí que ‘desde ya no hay autorización, no creo que me convenzas pero si vamos a estar bien tú y yo, yo paso por el polígrafo”, contó

Sin embargo, tiempo después, cuando Arce estaba grabando la novel “De millonario a mendigo” en Latina TV, se entera que sus declaraciones del polígrafo iban a difundirse en el programa de Magaly Medina.

“Yo estaba grabando una novela y veo unos adelantos del programa de Magaly donde estaban pasando algunos audios de mi entrevista con el polígrafo, y de manera ilegal porque yo no había dado mi autorización, quienes habrán hilado las cosas allí, no tengo idea. En esos audios yo defendía a quien tenía que defender y atacaba y a quien tenía que atacar, estaban saliendo editados y yo dije ‘renuncio a la novela’”, contó Miguel Arce.





Programa de Magaly Medina no salió al aire

Ocurrido este incidente, Miguel Arce tuvo una reunión con algunos directivos del canal, donde le ofrecieron 3 opciones: “Una: te vas y renuncias y sale el programa con los audios, y tú los denuncias. La número 2, me dicen ‘tú vas al programa y tú defiendes a quien tengas que defender, hablas con Magaly y discutes tus audios. Y la tercera, Cecilia Gómez de la Torre me dice ‘levanto el programa, no lo dejo salir, continúas grabando la novela y tú eliges si decides llevar tu carera por los escándalos o a nivel electoral”.

Miguel Arce optó por la tercera opción, provocando que levanten el programa de Magaly Medina, y que no se emitieran sus audios.

“Magaly no estaba al tanto de lo que estaba pasando. Magaly despide a todo su equipo y desde allí me odió más de lo que me odiaba ya ” , sentenció.





