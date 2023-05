Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz tuvieron un curioso ‘enfrentamiento’ en la última edición de su programa ‘Estás en Todas’, que se transmite todos los sábados por América Televisión. Todo comenzó cuando Yaco trató de burlarse su esposa por hablar en inglés durante uno de sus viajes a los Estados Unidos.

El actor intentó ridiculizarla EN VIVO, al recordar la vez que su esposa se negó a hablar en español frente al mozo del restaurante ‘gringo’.

“Natalie estuvo pidiendo ‘beans, milk, chicken and ‘pico re gaiou’. Yo la miro y le digo: ‘¿No sabes decir pico de gallo? tú sabes hablar castellano’. Ella me dijo que, si decía ‘pico de gallo’, no la iban a atender. Entonces yo dije: ‘Amorcito, ¿picou de gaiou?, tú sabes pronunciar perfectamente pico de gallo’” , comentó el exintegrante de ‘Esto Es Guerra’ sobre esta curiosa anécdota.

Al escuchar a su esposa hablando con acento inglés, Yaco no dudó en tildarla de “ridícula”:

“Te juro que yo estaba en la cola mirándola y diciendo: ‘Qué habla está ridícula, ¿por qué no dice pico de gallo, normal’” , señaló.

¿Qué respondió Natalie Vértiz a Yaco Eskenazi por decirle ‘ridícula’?

Natalie Vértiz se defendió de los ‘ataques’ de su esposo y explicó por qué que prefiere evitar el castellano cuando viaja a Estados Unidos

“Pero es que estábamos en Estados Unidos, como que se mimetiza, vice, cheese, ‘pico re gaiou’” , comentó.

Además, aprovechó en hacerle ‘roche’ a Yaco Eskenazi, sacándole en cara que él no habla con nadie cuando viaja al extranjero: “ Yo estaba ayudando a pedir porque Yaco se pone rochoso en Estados Unidos y no quiere pedir, no quiere hablar con los cajeros, no quiero pedir nada”.

TE PUEDE INTERESAR