El periodista Jaime Chincha , de 46 años de edad, tuvo una radical transformación física en los últimos años. El expresentador de Canal N, hasta fines del 2017, lució una obesidad mórbida, pero logró perder más de 47 kilos sin recurrir a ningún procedimiento quirúrgico.

Y aunque muchos creen que el comunicador se sometió a una cirugía de manga gástrica, él mismo reveló el secreto de cómo perdió peso.

“El ejercicio es algo que le recomiendo a todo el mundo. Yo corro 5 kilómetros al día todos los días (…) apelar a los jugos, a la fruta, algo de fibra, yo me he despedido del pan. (Como) pasta sin carne, si vas a comer arroz con carne, no comas papa y en la noche algo suave”, contó en una entrevista con Beto Ortiz hace unos años, cuando mostró su nueva figura.

“¿Cómo nos convencerías que no te has hecho la manga gástrica”, le preguntaron, a lo que él aseguró: “Es que no me la he hecho, no tendría ningún problema en decirlo”.

Por qué Jaime Chincha decidió bajar de peso

En un artículo publicado en su blog, en el año 2018, Jaime Chincha contó que decidió bajar de peso animado por su hijo. “Puedo jugar una pichanga con mi hijo y tapar penales, volando a lo Buffon como no lo hacía desde los 17. Puedo ir a comprarme un terno y no morir en el intento; me puedo probar el traje y llevármelo a casa sin que pase por el sastre”, contó el periodista.

En aquella publicación, el periodista recomendó una dieta balanceada, acompañada de ejercicios y mucha disciplina, ya que los resultados son progresivos:

“Camina primero, hasta que le agarres el gusto a correr y no te detengas. Métete algo más en la cabeza cuando ya te trepes en la ola: suda como el chancho que no volverás a ser. De arriba abajo, de abajo arriba”.

Jaime Chincha se sometió a la medicina homeopática

En el año 2020, Jaime Chincha publicó un post en Instagram donde reveló que acudió al Dr. Luis Pun para un tratamiento de medicina homeopática, ya que la cuarentena por el Covid-19 le impedía hacer ejercicios.

“Como varios de ustedes saben, tuve un proceso largo para bajar de peso que terminé hace dos años. A raíz de la cuarentena, no pude ni puedo hacer deporte; eso fue fundamental para mantener mi estilo de vida (...) hoy empecé a tomar las hierbas del doctor Pun, siempre a la noche y con almuerzos saludables y que no combinan tantos carbohidratos y proteínas ”, comentó en aquella vez.

TE PUEDE INTERESAR