Magaly Medina, por primera vez, dio su opinión sobre el periodista Jaime Chincha , a quien considera una “imitación” del escritor Jaime Bayly. La ‘Urraca’ no se guardó nada en la reciente edición de su programa ‘Magaly TV La Firme’, este 1 de mayo de 2023.

“Si vamos a hablar de su posición como periodista, es un ‘caviarón’. Por culpa de los caviares, estamos así en el país, estamos fregados en la política. Esa es mi postura, al pata ni lo veo”, fue la crítica que hizo la presentadora de espectáculos.

De otro lado, Magaly Medina cree que Jaime Chincha no es un personaje “transcendente” en el periodismo peruano y lo tildó de “ridículo”.

“ Me cae gordo con esa falsa imitación que hace, con los pelos como Jaime Bayly, es ridículo, toda su vida se la ha pasado imitando a Jaime Bayly, hasta en el tono de voz, la forma en cómo habla. No lo veo, yo no veo imitaciones. no me gustan la imitaciones, los personajes auténticos son los que me impresionan. A mi me parece un ridículo, un pobre ridículo. No lo he dicho antes no sé por qué tipo de consideración, ni siquiera me parece transcendente”, fue el duro comentario de Medina Vela.

Jaime Chincha (Foto: captura Canal N)

Qué pasó con Jaime Chincha

El periodista se retiró temporalmente del programa que conducía en canal N por “temas personales”. Hasta hace poco, Jaime Chincha tenía una relación sentimental con Denise Ledgard.

“Ella habría sido la manzana de la discordia en el matrimonio de Jaime Chincha, ha desplazado a la titular y se ha quedado con semejante premio ”, comentó Beto Ortiz en el mes de febrero de este 2023.

Dos meses después, una joven - de nombre Úrsula Castrat - reveló que habría tenido una relación amorosa con el periodista.

