Melissa Paredes tiene uno de las figuras más exuberantes de la farándula peruana. La modelo sabe que tiene un cuerpo de infarto y no duda en presumirlo con sensuales fotografías en sus redes sociales.

La modelo, a sus 32 años de edad, ha desarrollado un ‘derrier’ de impacto y ella misma ha reconocido que esta parte del cuerpo aumenta en tamaño cuando está “alegre”. “Cuando pasó este problema que tuve (de mi hija), yo era una tabla, de pronto se me va. Se me fue todo el pompis, no tenía” , dijo semanas atrás en ‘Amor y Fuego’.

Y aunque ha asegurado no se ha puesto implantes y tampoco peptonas (tratamiento para levantar los glúteos), su trasero no sería natural, según analizó el médico cirujano Dr. Eduardo Pérez.

“Ese totó está demasiado armado” , comenzó diciendo este 1 de mayo en ‘Amor y Fuego’, durante una entrevista con Rodrigo González y Gigi Mitre.

¿Melissa Paredes se aumentó los glúteos?

El cirujano consideró que Melissa Paredes se habría realizado una lipoescultura, es decir, una intervención quirúrgica que sirve para aportar volumen a distintas zonas del cuerpo, utilizando la grasa propia del paciente como relleno.

“Aquí tiene una curvatura más definida, eso lo logras con una lipoescultura”, comentó sobre una foto actual de Melissa Paredes, comparándola con una de hace 10 años.

Asimismo, opinó sobre la “definición” que tiene la exesposa de Rodrigo Cuba en la zona lumbar:

“Miren esta proyección, es una proyección muy... un poco grosero para el cuerpo que ella tiene, hay una transferencia de grasa. Me parece que no es un implante, porque los implantes son más pequeños, por más que los pongan en el derrier no te infla tanto, allí me parece que es grasa y otros tratamientos. El implante no ensancha el derrier, solo te lo puede proyectar, ¿ven a Melissa? ella tiene derrier ensanchado”.

