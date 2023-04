Mediante sus redes sociales, Rodrigo Cuba decidió responderle a sus fanáticos, quienes no pudieron evitar preguntarle por la relación de hermanas que tienen ahora, su hija con Melissa Paredes y su nueva bebé con Ale Venturo, a lo que él respondió que también tuvo miedo.

“¿Mía no está celosa por la llegada de su hermana?”, fue una de las preguntas que le hicieron al futbolista, quien respondió con gran alivio: “Gracias a Dios no, yo también tenía esa pequeña duda de cómo iba a ser, si iba a tener celos o no y, por el contrario, me quedé sorprendido por cómo lo ha tomado”.

Además. Rodrigo afirmó estar más que feliz con la relación estrecha de hermanas que están teniendo sus dos hijas: “Adora a su hermana, ha hecho, una conexión supercariñosa con ella, así que bueno, por ese lado me he quedado sorprendido y estoy muy orgulloso de cómo ha tomado la llegada de su hermanita”.

