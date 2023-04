No aguanta pulgas. Hoy estuvo en el programa de Ethel Pozo, Adriana Quevedo, a quien la producción de ‘América Hoy’, no pudo evitar sacarle confesiones sobre sus antiguos compañeros, Kurt Villavicencio y Karla Tarazona, quienes la habrían cambiado por Melissa Paredes.

La pregunta para Adriana Quevedo fue clara, “¿Volverías al programa (Préndete) junto a tus excompañeros?”, a lo que la exconductora de TV, respondió tajantemente: “No regresaría a conducir con esas personas”, refiriéndose directamente a Kurt Villavicencio y Karla Tarazona, quienes habrían traicionado a la sirena de ‘Al fondo hay sitio’.

Al ‘Metiche’ no le gustó nada que no se refieran a él con nombre y apellido, motivo por el que salió a cuadrar a su examiga y compañera: “Qué mal que una conductora, exconductora de Panamericana Televisión, se pronuncie de esa forma de nosotros. ¿Esas personas? No somos animales”.

Por su parte, Karla Tarazona negó haber traicionado a Adriana Quevedo e intentó darle una lección: “Había compañerismo, es más, nosotros trabajamos tantos años en televisión y ninguno de los dos, o cualquier persona en su sano juicio saldría de un canal y hablaría pestes del lugar que te dio trabajo. (...) Uno tiene que ser agradecido”.

