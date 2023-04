Una vez más, los juegos y retos extremos de ‘Esto es Guerra’ lograron atraer las miradas de más de un televidente y crítico de espectáculos y en esta ocasión, por un reto que tuvo que pasar Said Palao, quien se vio envuelto por ligas que le pusieron en el rostro, sin mediar el peligro y daño que le pudo causar en los ojos.

Luego de ver el video en el que sus compañeros de Said Palao, le ponían ligas en la cara, Rodrigo González no pudo evitar pronunciarse, quien no podía creer lo que estaba viendo: “Esto me parece, no sé si estoy viendo los juegos del calamar, mírale los ojos, la cara, la boca y todavía lo agarran para que no se salga”.

Por su parte, Gigi Mitre le recordó a Said Palao que para todo juego hay un límite, independientemente de lo que le estén pagando: “Said con todo cariño, yo sé que tú eres trabajador, eres empleado, recibes un sueldo, pero todo tiene un límite”.

