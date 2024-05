Edison ‘Oreja’ Flores fue uno de los últimos invitados al podcast de Jefferson Farfán, donde contó detalles sobre su matrimonio con Ana Siucho y la vez que olvidó su aniversario de bodas.

“El episodio de mi matrimonio fue a lo grande, fue un momento hermoso para mí y para ella también. Pero ha sido un lindo recuerdo mío, el cual tengo siempre mi mente. Yo me casé un 23, no un 22… fue un 21″ , dijo entre risas Oreja Flores.

Magaly Medina critica a Oreja Flores

Ante la pérdida de memoria que tuvo el futbolista, Magaly Medina no dudó en criticarlo y resaltar que se sintió decepcionada, pues a Flores se le considera como el “más fiel y romántico” de los peruanos.

“Le tuvo que soplar la producción que se casó un 21. Yo digo, este es el hombre que en el Perú se le considera uno de los más fieles, el más romántico, el más cariñoso y se olvidó”, dijo Magaly Medina.

Luego continuó con: “es como no saber tu fecha de nacimiento, como se va a olvidar. Además de una fiesta donde él y las personas que lo manejaban negociaron la transmisión a través de un canal de televisión”.

“Así que como se va a olvidar, no lo entiendo, no me cabe en la cabeza que se olvide. Me ha decepcionado este Orejita Flores”, finalizó Magaly con su comentario.