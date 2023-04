La exmodelo Melissa Paredes recurrió a sus redes sociales para aclarar los rumores de un supuesto embarazo con Anthony Aranda, con quien se comprometió semanas atrás en el parque de diversiones de Disney. Como se sabe, la exreina de belleza es madre de una niña de 5 años, fruto de su matrimonio fallido con el futbolista Rodrigo Cuba.

Por medio de su cuenta de Instagram, la exconductora de América Hoy negó que esté esperando un bebé con el bailarín. Ella reveló que ha subido de peso debido a su problema con la tiroides.

¿Qué dijo Melissa Paredes sobre rumores de embarazo?

“Otra cosa que me están poniendo es que estoy embarazada, pero no, no estoy embarazada. Estoy gordita, pasa suele pasar porque me había olvidado de tomar mis pastillas de la tiroides”, aclaró Paredes este 27 de abril de 2023.

Además, señaló que ha vuelto a ejercitarse para bajar algunas tallas.

“Acabo de llegar de correr, literal de correr, eso me pasa por olvidarme de tomar tanto tiempo mis pastillas de la tiroides me aloco y aparte por comer. Tengo que bajar un poquito, para meter un poquito (los cachetes) por aquí no se nota, pero para la tele sí”, añadió.