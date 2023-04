Este 26 de abril de 2023, la cantante Milena Zárate se presentó en el set de Magaly Medina para comentar sobre su reciente enfrentamiento con Greissy Ortega. Las hermanas no han superado sus traumas desde que se supo que Ortega tuvo una relación amorosa con Edwin Sierra, entonces pareja de la cantante.

En entrevista con la “Urraca”, la colombiana recordó el traumático episodio cuando encontró a su hermana de 14 años abrazando a su entonces pareja y cómo fue su reacción tras ver la impactante escena.

¿Por qué Milena Zárate golpeó a su hermana Greissy Ortega?

“Cuando yo entro a la oficina, estaban pegando las fotos, yo fui un rato, me devolví, me acosté y seguí viendo televisión. Cuando regreso, yo lo que veo es que ella lo tenía abrazado del cuello, eso fue lo que yo vi, entonces yo dije: ‘¿qué está pasando acá? El (Edwin) tenía la correa suelta, pero él no la estaba tocando, no le estaba haciendo, no la estaba besando”, contó Milena Zárate en un primer momento.

Luego narró que cuando los vio en esa situación, le pegó a su hermana de tan solo 14 años. No obstante, la colombiana reconoció que haber actuado así fue un error.

“Que hice, sí le pegué, yo le pegué, porque así como ella dice que las personas cometen errores, yo también cometí un error en ese momento. Fue un error grave y grande, pero yo no vi otra cosa que no sea un abrazo” , dijo. “¿Y por qué le pegaste a ella y no le pegas a él”, le cuestionó Magaly Medina.

“Porque también soy ser humano y puede cometer errores, como el error tan grande de ella de meterse con mi marido en mi propia casa. Al día siguiente, la agarré, la senté como estamos hablando y le dije: ‘Greissy, yo soy capaz de dar la vida por usted, yo me meto de un puente y no me importa, pero dígame la verdad, que estaba pasando anoche (y me dijo): ‘Mona, no pasa nada’”, detalló.

TE PUEDE INTERESAR