Un acalorado momento protagonizaron la periodista Magaly Medina y Milena Zárate la noche de este 26 de abril de 2023 durante el programa “Magaly TV, La Firme”. La presentadora de espectáculos encaró a la colombiana por desfogar su ira con Greissy Ortega, quien, por ese entonces, tenía 14 años, y no con Edwin Sierra, expareja y padre de su única hija.

Durante la tensa entrevista, la “Urraca” y la cantante protagonizaron un fuerte cruce de palabras EN VIVO. En esta ocasión, la figura de ATV cuestionó a Milena por culpar a Greissy de la infidelidad con el humorista.

Magaly Medina y Milena Zárate discuten EN VIVO

“Yo creo que en el fondo ella (Greissy) nunca te perdonó tampoco por no haberle dado tu respaldo, por no haberte comportado como la madre que decías que eres. Las madres cuidan, las madres no permiten que su marido...”, reprochó Magaly Medina en un inicio.

“¿Tú sabes que yo no la cuide?”, le respondió Milena Zárate muy desafiante. “La botaste a ella a Colombia”, respondió la presentadora.

“Cuando nosotros hablamos en el programa, tú me dijiste que ella tenía 14 años, a eso me refiero. Ahí tú botas al marido, botas al otro que está seduciendo a una chica de 14 años.... No me vas a decir que una chiquita de 14 años sedujo a tremendo hombre”, cuestionó Medina.

“¿Pero eso era verdad? Esa es la palabra de ella, eso es lo que ella dice ahorita”, dijo la colombiana poniendo en duda las afirmaciones de su hermana.

TE PUEDE INTERESAR