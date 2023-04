Greissy Ortega se conectó en vivo con el programa de Magaly Medina para referirse al nuevo enfrentamiento con su hermana, Milena Zárate, quien hace 11 años la acusó de meterse en su relación con el comediante, Edwin Sierra. Greissy volvió a dar detalles de lo sucedido y la ‘Urraca’ ‘estalló' contra el locutor de Qumbias y Risas.

En la última edición del programa, Magaly Tv La Firme, Greissy Ortega volvió a revivir los polémicos momentos que vivió y contó su verdad sobre todo lo ocurrido con Edwin Sierra, en ese momento pareja de su hermana Milena. Ortega reveló en sus declaraciones habría sido el comediante quien se acercó a ella aún cuando esta era menor de edad.

La indignación de Magaly Medina por el relato de Greissy Ortega no tardó en hacerse notar frente a las cámaras de su programa y lanzó duros comentarios.

“ E so es algo que no debe de pasar, porque el menor siempre hay que protegerlo. Porque tu no sabías muchas cosas (...) Tu error fue no haber contado lo que hizo Edwin Sierra , que se la llevó fácil (...) Yo voy a una comisaría y hago un escándalo y no paro hasta meter preso al desgraciado ”. sentenció la ‘Urraca’

Además, la popular conductora de espectáculos también le mandó su “chiquita” a Milena Zárate por sus duras declaraciones contra su hermana y le recomendó ir contra el verdadero “culpable”. Sin embargo, Greissy señaló que su hermana mayor no confrontaría al comediante para no perder la pensión de la hija que tienen juntos.





TE PUEDE INTERESAR