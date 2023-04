Greissy Ortega no se quedó callada y arremetió nuevamente contra su hermana Milena Zárate, quien le recordó luego de muchos años, cuando se metió en el medio de su relación con Edwin Sierra.

Recordemos que el nuevo enfrentamiento se dio luego de que Greissy se indignara por un vídeo que grabó Milena al recordar la frase: “Usted es una cínica, no tiene sangre en la cara”, el cual grabó con Edson Dávila ‘Giselo’.

Frente a esta polémica, Milena no dudó en salir al frente para arremeter contra su hermana menor, quien tampoco se quedó con los brazos cruzados y señaló que su familiar estaría haciendo todo este escándalo para “seguir en vigencia”.

“Ya la eliminé de todas mis redes sociales. No la veo, no la sigo, no la identifico como alguien en mi vida, que se pelee sola y que agradezca que le doy vigencia”, comenzó diciendo Greissy Ortega, quien radica en Estados Unidos con su pareja y padre de sus hijos, ítalo Villaseca.

Asimismo, Greyssi comentó que no quisiera llegar a la edad que tiene su hermana y ser una persona con rasgos vengativos. “ Ya va a llegar a los 50 y pasará al olvido, como todos, así que aproveche. Es una mujer que la soledad, la soberbia y la maldad la llevan a hacer lo mismo (...) Nunca quisiera ser como ella solitaria, vengativa y egoísta. Ya aburre con su show barato, de hace 10 años” , manifestó para Trome.

