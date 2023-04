La guerra continúa entre Milena Zárate y su hermana Greissy Ortega, quien actualmente radica en Estados Unidos con su esposa y tres hijos. La exintegrante de ‘El Gran Show’ contó su verdad y recordó la vez cuando su hermana menor se metió en su relación con Edwin Sierra, en el 2014.

La colombiana realizó sus descargos en un video en Youtube, donde mostró los mensajes que le envió su hermana menor tras el TikTok que ella protagonizó con Edson Dávila, donde Milena recuerda su célebre frase: “Usted es una cínica, usted no tiene sangre en la cara”.

Como se recuerda, ellas protagonizaron un escándalo en el 2014, cuando se conoció que Greysi tuvo una relación clandestina con Edwin Sierra, cuando él aún estaba con la colombiana.

Milena recuerda que Greissy le quitó a su marido

“Ella se metió con mi marido, me hizo añicos la vida y ella apareció a hacerme reclamos porque yo hice ese TikTok” , dijo Milena en un video publicado en Youtube este 21 de abril de 2023, recordando la vez que su hermana se metió con Edwin Sierra.

Aunque dijo que ella perdonó a su hermana, sus recientes reclamos hizo que desfogara su furia.

“Eso pasó hace 9 años porque fue algo que me destruyó como ser humano. Pasaron 5 años para mirarla a los ojos nuevamente. Yo estaba hundida en un hueco donde ni siquiera me podía parar. A mi me costó superarlo, pero ya lo superé, yo soy feliz, ya la perdoné (...) Pero ver esto que ella me ha escrito desató lo peor de mí” , comentó.

Milena le dedicó un último mensaje a Greissy Ortega y la acusó de tener “una mala entraña”.

“Yo pensé que usted había cambiado, que usted había valorado el hecho de que yo la dejara entrar a mi casa, a mi vida, a usted, a sus hijos y a su marido. Me doy cuenta que usted es la misma persona que me hizo daño hace 9 años, tiene la misma mala entraña, el mismo mal corazón, usted no tiene sentimientos, llena de odio, es una persona envidiosa, yo siento que usted tiene envida de mi. Lo único que hice en este tiempo es ayudar, a pesar que usted no lo merecía”, sentenció.

