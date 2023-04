La tan esperada respuesta de Milena Zárate a las críticas de su hermana Greyssi Ortega, llegó y reveló más de lo que se esperaba, dejando por los suelos a la examante de Edwin Sierra, quien habría sido rechazada por su actual esposo, Ítalo Villaseca.

Según contó Milena Zárate, ella nunca estuvo de acuerdo con que su hermana menor parta a Estados Unidos de ilegal junto a sus hijos y eso no le gustó a Greyssi Ortega, quien no habría tenido un buen recibimiento por parte de su esposo: “La botó a la calle con sus hijos, si mi hermano no hubiera estado ahí no sé qué habría pasado”, afirmó la colombiana mayor.

Según Milena Zárate, esa noche Greyssi tuvo que buscar ayuda en los vecinos y finalmente terminó durmiendo en una iglesia junto a sus hijos, pero esto sería mentira, según la hermana menor de la cantante: “Es mentira, que me muestre donde él me ha botado, pero por mientras que no diga mentiras”.

Por su parte, la empresaria de Gamarra no dudó en poner el pecho por sus declaraciones y afirmó que Greyssi Ortega no se lo puede negar, añadiendo que no debió permitir que boten a sus hijos: “No se quiere, no se respeta, una mujer que la tiran a la calle con sus hijos y por su propio papá, es nada”.

