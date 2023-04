Un futbolista del ‘Alianza Lima’, con más de 10 años de relación y un hijo con su actual pareja, fue el anuncio que alborotó a los seguidores del chisme en Perú, ya que Magaly Medina anunció un nuevo ampay que remecería la farándula peruana el miércoles 19 de abril, pero tal ampay, no salió al aire.

¿Quién es el futbolista ampayado?

Según la promoción que presentó el miércoles 19 de abril, Magaly Medina, se trataría de un futbolista del ‘Alianza Lima’, de quien dejó como pistas que no está casado, pero tiene una relación de más de 10 años y con un hijo de por medio, además afirmó que se besaba con otra en la camioneta a nombre de su pareja y luego regresaba a casa a seguir haciendo el papel de buen padre.

¿Cuándo saldrá el ampay del jugador de Alianza Lima?

A penas inició el programa del 20 de abril, Magaly Medina anunció que hoy sí o sí sale dicho ampay y añadió que por temas coyunturales, no salió al aire, ya que el tema del ex de Karen Dejo, quien estaba detenido por agresión física, les tomó más tiempo de lo esperado: “No hay excusas para eso, está en juego la credibilidad de nuestro programa, no me gusta jugar con las emociones de nuestro público”.

