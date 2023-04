Magaly Medina cumplió 60 años el pasado 31 de marzo de 2023, pero una semana antes falleció su padre Luis Medina Carpio, a los 93 años. Debido a este triste acontecimiento, la periodista de espectáculos no tenía muchos ánimos celebrar su onomástico.

Pese a ello, viajó a New York con su esposo Alfredo Zambrano y, recién esta semana, mostró los hermosos regalos que le dio el notario por su cumpleaños.

“Me han preguntando qué me regaló mi esposo por mi cumpleaños. Porque ustedes no pueden con el chisme y yo la verdad no tenía muchas ganas de contarlo, porque este fue un cumpleaños diferente y todo el mundo lo sabe ”, comentó en un video publicado el pasado 18 de abril.

La popular ‘Urraca’ comentó que fue su esposo quien logró convencerla de entrar a una de sus tiendas favoritas: Chanel.

“Tengo acá mis dos adquisiciones. Estaba en la tienda y la primera cartera que me jaló el ojo fue esta. Es un modelo diferente de Chanel, es muy amplia por dentro. Me encantó, pero tambien descubrí esta otra que es más pequeñita, que es el modelo clásico de Chanel. Estaba entre las dos y mi esposo me dijo ‘qué tanto problema te haces, llévate las dos’, así que no tuve más remedio que traerme las dos” , comentó la periodista, presumiendo sus lujosas carteras, provocando la envidia de muchas usuarias.

La presentadora de ‘Magaly TV La Firme’ mencionó que volverá a New York, con un mejor ánimo, para “asaltar” todas las tiendas.

Qué dijeron los usuarios en redes sobre las carteras de Magaly

Los usuarios en redes sociales aplaudieron al esposo de Magaly Medina, el notario Alfredo Zambrano, por engreír a la periodista y darle lo que merece.

“Por un esposo como el de Magaly... amén”; “siii se deben sembrar en maceta”; “amen‚ clonen a más ‘Alfredos’”; “Tienes buen esposo los dos pura chamba y no como otras que tienen que mantener al marido”; “la suerte de tener un gran marido que te complace”; “yo también quiero un esposo que me regale carteras chanel”; “ yo quiero un esposo así”, dijeron.

