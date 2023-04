La noche de este 19 de abril de 2023, durante el programa “Magaly TV, La Firme”, la conductora Magaly Medina arremetió contra Mark Vito Villanella, exesposo de Keiko Fujimori y quien pretende convertirse en un chico reality de “Esto es guerra” a sus 46 años de edad.

La expareja de la lideresa del fujimorismo ha causado sensación por su radical cambio de apariencia y su llamativa nueva musculatura. El estadounidense no solo ha llamado la atención en las redes sociales, sino de varios programas de entretenimiento como “EEG”, hecho que no sería del agrado de la “Urraca” de ATV.

¿Qué dijo Magaly Medina sobre posible ingreso de Mark Vito a Esto es guerra?

“Qué dirá Keiko a todo esto, las hijas que dirán a todo esto. Si ese fuera mi caso estaría avergonzada, estaría full de la vergüenza. Diría: ‘¿qué le pasó a este?, qué ridiculez está haciendo ahora”, comentó Magaly Medina tras ver imágenes de la cena que tuvo Mark Vito con Andrés Hurtado “Chibolín”.

“Ese tipo de exhibicionismo barato ya lo veo patético, de verdad, lo veo patético, no es ni siquiera gracioso. No sé como algunas pueden decir: ‘Ay, está guapísimo, yo también estoy soltera, que alguien me lo presente’. Qué patético hombre que recién a los 46 años descubra que quiere ser chico reality”, añadió.

