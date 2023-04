Melissa Klug volvió a disparar contra Jefferson Farfán, padre de sus dos hijos: Adriano y Jeremy. Esta vez, la chalaca acusó al futbolista de no pasar tiempo suficiente con sus pequeños y amenazó con demandarlo por daños psicológicos.

Durante el programa “Magaly TV, La Firme”, de este 19 de abril de 2023, la “Blanca de Chucuito” reveló los supuestos maltratos que el exfutbolista cometería contra sus hijos.

“Lo mismo de siempre, la falta de tiempo. Antes porque vivía en el extranjero. ¿Y ahora? En fin, mis hijos ya están grandes y no voy a permitir que los siga dañando psicológicamente, ya mucho abuso. Como a él le encantan las demandas y juicios nos seguiremos viendo ahí, no hay de otra, pero más daños a mis hijos no los permitiré” , dijo Melissa Klug en una conversación que tuvo por WhastApp con un reportero del programa de Magaly Medina.

Otra de las graves acusaciones que hizo la madre de Samahara Lobatón sobre Jefferson Farfán es la vez que se comprometió a recoger a unos de sus hijos del colegio, pero este lo dejó plantado porque se emborrachó en una conocida discoteca de Barranco.

“La realidad es otra, pero bueno…a mis hijos no les hará más daño. Él dijo que pasaría a recoger a uno de ellos para llevarlo al colegio. ¿Y qué pasó? Se emborrachó en Barranco Bar y lo dejó esperando en la calle horas de horas, y nunca apareció. Después mandó a la abogada a justificarse”, detalló.

Además, hizo hincapié en resaltar que la “Foquita” solo usa a los niños para aparentar y generar contenido en redes sociales.

“¡Ay! Es increíble como utiliza eso para hacer contenido en sus redes. Ni un día pasó con ellos. Hasta ahora le prometió un solo regalo por navidad a J... y aún ni se lo compra y el otro mes es su cumpleaños” , sentenció.

