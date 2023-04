Bruno Pinasco, conductor del programa Cinescape, se animó a contar detalles íntimos de su vida personal en una entrevista para “La habitación del pánico”, espacio de YouTube que conduce Luis Carlos Burneo.

Durante la conversación, el expresentador de Warner Channel reveló por qué tardó varios años en hacer pública su orientación sexual y explicó los motivos que lo orillaron a eso.

¿Por qué Bruno Pinasco se negó a revelar su orientación sexual?

“Nunca he vivido escondiéndome ni aparentando nada. El tema era: 1) la relación con el canal y 2) la relación comercial, porque aunque suene tonto decirlo yo era imagen de muchas marcas. Y decía: ‘Pucha, de repente, no van a querer que haga comerciales de tal cosa’... Esa era mi duda o mi temor pero no pasó nada de eso”, contó Pinasco.

¿Cómo Bruno Pinasco dio a conocer su orientación sexual?

Fue durante su cumpleaños número 42 que Bruno Pinasco decidió salir del closet y declararse abiertamente homosexual. En esa ocasión, el hijo de Luis Ángel Pinasco compartió una fotografía de él junto a un pastel arcoíris.

“Para ese post era mi cumpleaños y yo estaba en una reunión en mi casa con mis amigos y yo mandé a hacer la torta y no pensaba postear nada (...) Pero cuando fui por la torta dije: ‘Ay, voy a tomar una foto con la torta’. Me tomo la foto y digo: ‘Ay sabes que... ¡A la mie***!’, y la subí (al Instagram)”, dijo.

¿Cuántos años tiene Bruno Pinasco?

Bruno Pinasco nació el 1 de diciembre de 1974, actualmente tiene 49 años de edad y está al frente de Cinescape, que es un programa de entretenimiento y cine.