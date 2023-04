Milena Zárate y Greissy Ortega nuevamente se declararon la guerra, este 19 de abril de 2023. Todo comenzó por un video de TikTok de Milena Zárate donde se burlaba de la icónica frase que le dedicó a su hermana en televisión nacional cuando estaban ambas enfrentadas por el amor de Edwin Sierra.

“Usted es una cínica, usted no tiene sangre en la cara”, repitió Milena en redes sociales, recordando ese enfrentamiento que tuvo con la joven.

El portal ‘Instarándula’ replicó este video, provocando la ira de Greissy, quien le reclamó al periodista Samuel Suárez: “Solo faltabas tú y seguirle la corriente a las estupideces de Milena. En fin, hace una burla de algo que yo no veo como broma . Ella ya hizo conmigo lo que quiso y como la gente ya pasó la página, ella se encarga que la retrocedan, pero bueno, dice el dicho: ‘El que ríe de último, ríe mejor ’”, señaló.

Greissy Ortega arremete contra su hermana Milena

El popular ‘samu’ no se quedó callado y comentó que Greissy supo sacar provecho de “la fama que le generó sus broncas con Milena”.

Sin embargo, la hermana de Milena negó que se haya beneficiado de este escándalo y arremetió: “ ¿Cuál dinero? ¿Cuál negocios? Acá los únicos beneficiados fueron esas dos personas (Milena y Edwin Sierra), yo solo quedé fregada y solo me defendía. No hables cosas que no son y que no sabes” , respondió.

Milena Zarate y su hermana Greissy Ortega enfrentadas

