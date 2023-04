No les cree. Milena Zárate no dudó en emitir su opinión sobre la polémica que se ha creado tras la pedida de matrimonio por parte de Anthony Aranda a Melissa Paredes en el exclusivo parque de Disney, Estados Unidos. Y es que la colombiana asegura que no ha sido un momento “espontáneo”, sino más bien “armado”.

“No sé hasta qué punto haya tanto amor, ellos son muy parecidos, por eso se entienden. Yo no creo en ese amor bonito que quieren pregonar, ahí hay hambre con necesidad”, comenzó diciendo.

En ese sentido, la expareja de Edwin Sierra aseguró que no cree que la pedida de mano de la exesposa del ‘Gato’ Cuba haya sido de sorpresa, sino más bien se trataría de publicidad para una agencia de viajes.

“ Qué horrible tener que utilizar algo tan bonito, tan privado, para generar publicidad. Está lucrando con algo tan íntimo, eso fue armado. Disney no da canje, ellos dirán ¿Quién es Melisa Paredes? Yo compré una vincha a mi hija, me costó $35, un pedazo de pavo cuesta $25. Yo no creo que haya salido de la plata de ella, de él menos, más seguro que hayan ido con una agencia que los patrocine” , agregó.

Por otra parte, Milena comentó que tiene la ligera sospecha que no hay amor sincero entre el ‘Activador’ y Melissa, pues ambos seguirían juntos para taparle la boca a sus detractores.

“Ellos son capaces de casarse para darles la contra a todos. Son tal para cual, él no tiene escrúpulos, se metió en una relación y en cualquier momento le pagarán con la misma moneda” , finalizó diciendo para El Popular.

TE PUEDE INTERESAR