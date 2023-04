Se gana la vida honradamente. Greissy Ortega, hermana menor de Milena Zárate, habló sobre su nueva vida en Estados Unidos, a donde ingresó ilegalmente con sus tres hijos para reencontrarse con su esposo Ítalo Valcárcel Villaseca. La colombiana aseguró que ya tiene permiso para trabajar en las tierras del tío Sam y se gana la vida limpiando casas y oficinas.

En una entrevista con Trome, la joven madre de 30 años se animó a contar cómo fue su proceso para ingresar a tierras americanas. Según Ortega, a todos los inmigrantes se les brinda un celular con el que se contactan con las autoridades pertinentes.

“Te colocan un grillete electrónico, pero es porque tienen algún antecedente. A mí solo me dieron un celular para que una vez por semana te tomes fotos, pero te lo quitan al mes. En cambio el grillete te lo dejan hasta cuando ellos quieran. Te juro que si me ponían grillete pedía mi deportación” , reveló Greissy Ortega.

¿En que trabaja Greissy Ortega en Estados Unidos?

“Limpiando oficinas desocupadas, limpiando casas, atención a cliente y no me avergüenzo porque estamos sacándonos la mugre por nuestros hijos. Acá no le puedes decir no al trabajo honrado” , dijo la hermana menor de Milena.

“Yo tengo un ID para que mientras mis papeles están en proceso pueda ganar el pan del día a día”, agregó.

