La noche de este 18 de abril de 2023, durante el programa de Paco Bazán, Roberto Martínez opinó sobre el último escándalo de la farándula protagonizado por Paolo Hurtado y Jossmery Toledo, quienes se han ganado el repudio de todos tras su infidelidad. El futbolista del Cienciano ha recibido cientos de críticas por lucirse con su amante en público pese a que su aún esposa se encuentra embarazada y con amenaza de aborto.

Durante la entrevista, el capitán histórico de Universitario de Deportes le recomendó al “Caballito” a que haga un meaculpa, pues no solo está perdiendo a su esposa, sino también a sus tres hijos.

¿Qué dijo Roberto Martínez sobre Paolo Hurtado y Jossmery Toledo?

“Él puede fallar, ella puede ser lo que tú quieras, pero cuando cruzar la línea de la familia es el problema. Yo me he separado dos veces y tengo una relación maravillosa con la mama de mi hijo. He fallado como esposo y como hombre, pero no puedo confundir las cosas”, comento Roberto Martínez en el programa “El Deportivo en otra cancha”.

“No soy quién para juzgarlo. Lo que me sorprende es que un chico que ha jugado tanto en el extranjero, tiene mundo, se ha preparado y ha ganado plata, crucen el lado familiar de esa manera cuando pueden llegar a una conciliación. Asume tu error, qué pierdes, lo que vas a perder son tus hijos. Olvídate”, agregó.

En otro momento, el exesposo de Gisela Valcárcel dejo entrever que la expolicía habría ‘sembrado’ al futbolista del Cienciano, pues sería la más interesada en que se descubra su amorío clandestino.

“El mediático no es él. No se si se la creerá o no, pero la mediática es ella. A mí ese tipo de cosas me da…no sé. Mi suspicacia, incluso la ‘sembrada’. La llamada para que salgan esos temas, del entorno de ella tal vez. Es raro esto”, dijo.