Este 17 de abril de 2023, durante el programa “Magaly TV, La Firme”, la conductora Magaly Medina mostró los mensajes amenazantes que le envió el futbolista Paolo Hurtado a su todavía esposa Rosa Fuentes al enterarse que estaban hablando sobre él en el programa de espectáculos.

En los chats difundidos por la “Urraca”, el jugador de Cienciano acusó a la madre de sus tres hijos (uno de ellos aún no nace) de haber ‘robado’ relojes y joyas antes de viajar a Estados Unidos.

“Que empiece la guerra, vamos con todo ahora. Vamos con todo, que gane el mejor. Vamos a la guerra. Vende los relojes y todo, que te duren esos relojes, pero vamos a la guerra juntos ahora. Vende los relojes que me has robado y las joyas. Ahora voy, así como hablar le voy a decir a ella (Jossmery) que salga a hablar, ya te pelearás contra ella pues. Ella va a salir a hablar ahora, le voy a decir, le voy a contar todo para que ella salga a hablar. Aquí yo no voy a jugar mal. Quieres jugar sucio, ok” , fue la amenaza del futbolista a su esposa que está embarazada y con amenazada de aborto.

Abogada de Rosa Fuentes: “No existe robo entre cónyuges”

Ante las acusaciones de Paolo Hurtado, la abogada Claudia Zumaeta explicó por qué Rosa Fuentes se llevó las joyas del futbolista. Según la letrada, la madre de los hijos de Hurtado no tiene recursos para mantenerse en Estados Unidos.

“Cuando existe un matrimonio, en primer lugar todo es 50% de cada uno, no existe robo ni deudas entre cónyuges, lo que ella hizo al ver esta situación y tener que irse inmediatamente fuera del país tras el ampay, ella no tenía recursos económicos. Lo que hizo fue coger las joyas para salir fuera del país por A o B. Ella no las ha vendido, no ha lucrado, no las ha robado como él dice porque no existe robo, así que le aconsejo asesorarse porque la palabra robo no existe entre cónyuges” , comentó Zumaeta.