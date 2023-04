La noche de este lunes 17 de abril de 2023, durante el programa “Magaly TV, La Firme”, la conductora Magaly Medina sorprendió al mostrar más detalles sobre la escapada de Paolo Hurtado y la expolicía Jossmery Toledo en Santa Eulalia. La “Urraca” mostró unas conversaciones entre el futbolista y su aún esposa Rosa Fuentes, a quien le habría pedido una nueva oportunidad para salvar su matrimonio de casi 10 años.

Según la presentadora de espectáculos, el jugador de Cienciano no se siente orgulloso de su ‘amorío’ con Jossmery Toledo, ya que no se luce con ella y prefiere esconderse lejos de la capital.

“Les voy a mostrar unas conversaciones que indicaban que Paolo Hurtado estaba tratando de buscar una nueva oportunidad con su esposa. Escúchame, Jossmery, a ti no te ha oficializado, a ti te ha escondido en las alturas de Santa Eulalia” , le dijo Magaly Medina a la modelo.

¿Qué dijo Magaly Medina sobre familia de Paolo Hurtado?

Posteriormente, la figura de ATV mostró su indignación con la familia del futbolista por compartir con Jossmery Toledo en la casa de campo.

“Lo que a mí me asombra es que está el papá, las hermanas, el cuñado, o sea, ¿qué familia?, ¿cómo una familia puede alcahuetear este tipo de cosas?, ¿qué moral de la familia de Paolo Hurtado para que toda la familia le alcahuetee? La familia completa estaba ahí con la amante, con la otra”, criticó.

“Yo no creo que él salga orgulloso a lucirla del brazo, fue donde no llega nadie. Alquilaron 5 bungalows, cerraron todo, para que nadie los viera y nadie entrara, así es como la va a ver, a escondidas, clandestinamente, y ella se presta, porque le gusta ser clandestina seguramente, ella no tiene dignidad” , sentenció.