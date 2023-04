La conductora Gisela Valcárcel volvió a recordar su unión con el histórico excapitán de Universitario de Deportes, Roberto Martínez, a través de una entrevista con ‘Cuto’ Guadalupe. En esta oportunidad, la rubia animadora confesó que se casó por bienes separados con el ídolo crema.

Como se sabe, la “Señito” y el exfutbolista se casaron en junio de 1995 en una boda que fue televisada y se convirtieron en una de las parejas más queridas del espectáculo. Sin embargo, luego de tres años, la relación que tenían se vino abajo debido a una infidelidad del exfutbolista con la exmodelo Viviana Rivasplata.

“Al ‘Capi’ lo conozco cuando paso a ‘Gisela en América’, recuerdo que lo conozco en Amarige porque recuerdo que me iba buscar ahí. Caí, así no más… no fue en la televisión. Eran como las 9 de la noche, me tocan la puerta y ahí conozco a tu ‘capitán’” , reveló la presentadora de América TV.

¿Por qué Gisela Valcárcel y Roberto Martínez se casaron por bienes separados?

“Hay que rescatar todo lo bueno, Roberto y yo no tuvimos un matrimonio lindo pero sí tuvimos un divorcio fabuloso. Bueno, doloroso por lo que pasó” , le contó Gisela Valcárcel a Trome.

“Nunca peleamos por una lámpara o por un vaso, y es que nos casamos con bienes separados, felizmente también. Llegamos a esa casa, yo ya con algunos logros y con una carrera y él también, él era el capitán de la U y yo era quien hacía Aló Gisela por mucho tiempo, obviamente, esto era porque queríamos hacerlo, no por intereses, así que decidimos casarnos por bienes separados. Para mí fue maravilloso, un regalo”, agregó.