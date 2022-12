Gisela Valcárcel estuvo invitada en el canal de Youtube de la periodista Verónica Linares, donde sorprendió a propios y extraños al confesar cómo va su corazón en esta etapa de su vida.

Y es que la conductora de América TV terminó por revelar quién sería su gran y verdadero amor desde hace muchos años atrás, dejando en shock a todos los cibernautas.

“¿No te arrepientes de haber hecho algunas cosas o de haber seguido con algo y hoy no tener pareja?”, le preguntó la comunicadora. “Es que no es que yo no tenga pareja por la televisión... Me casé dos veces, ya qué más quería ”, comenzó respondiendo la figura de América.

“El otro día me encontré con alguien que me encantaba, un locón, dije ‘no, no, mucho’... Es un amigo mío y dije ‘no, no puedo’”, reveló Gisela. Asimismo, aseguró que ese hombre tiene una familia y que no es parte de la televisión.

“El maíz estuvo tirado desde que tenía 20 años... En un momento nos dijimos: ‘yo a ti te gustaba’, y creo que ambos estuvimos enamorados sin decírnoslo”, agregó la madre de Ethel Pozo.

Incluso, mencionó que dicho amigo asistió a su primer matrimonio con el exfutbolista Roberto Martínez. “Él me dijo que fue muy doloroso verme en mi boda. Él estaba en New York y asistió a mi boda con su familia porque era mi amigo y porque a mí me encantó siempre, pero yo pensé que nunca se iba a fijar en mí. Él sigue siendo una persona atractiva, linda y todo”, finalizó.

