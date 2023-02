Greissy Ortega reveló que pasó por una crisis en su matrimonio con ítalo Villaseca, padre de sus tres hijos, y casi se separan de manera definitiva debido a los problemas que tenían viviendo como ilegales en Estados Unidos.

En entrevista con ‘Magaly TV La Firme’, este 1 de febrero de 2023, la hermana de Milena Zárate contó que ella quería regresar al Perú y olvidarse de su esposo.

“Como era tanta presión de que no nos rentaban casa, que por mis hijos, que no salía lo del colegio... yo me la agarraba con él. Era una cosa de locos, le dije ‘yo me voy para Perú, tú verás lo que haces, ya no te quiero volver a ver nunca más en mi vida’. Fue una locura mía, pero respiré y me dije ‘estoy perdiendo mi matrimonio, es un chico que ha estado conmigo en las malas y en las peores’” , comentó la colombiana.

Greissy, según dijo, se dio cuenta que ya no era una ‘chiquilla’, pues está a poco de cumplir 30 años de edad. Reveló que Ítalo Villaseca fue el que no quería acabar con el matrimonio.

“Conversé con él y le he pedido disculpas del caso... porque cada problema que tenía con él le decía ‘me voy’. Hemos tomado conciencia, él me ha calmado, me ha dicho conversamos, el no quería terminar el matrimonio, 8 años no se iba a ir a la basura por una tontería ”, comentó.

