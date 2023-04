Leonard León se pronunció nuevamente en redes sociales para contar su verdad sobre la presunta deuda de 78 mil soles que mantiene con Karla Tarazona , por la manutención de sus dos menores hijos.

Además de justificar por qué no pagó el totalidad de la pensión que debía en los últimos años, el cumbiambero arremetió contra sus detractores, en su mayoría mujeres, quienes lo tildan de “sinvergüenza” por supuestamente descuidar a sus hijos.

“Las personas que más creen eso (que debo 78 mil soles) son algunas mujeres, la gran mayoría son mujeres. Yo les quiero decir a ustedes, no solamente la responsabilidad es del hombre, es un 50 - 50, 50% el hombre y 50% la mujer, no solamente el hombre trabaja sino también la mujer”, sostuvo en un video de TikTok publicado este 18 de abril de 2023.

Leonard León a favor del 50 - 50 en una relación

En otro momento, Leonard León cuestionó a las mujeres que lo critican y están a favor de las acusaciones de Karla Tarazona. Consideró que los hombres y mujeres, en una relación, deben repartir sus responsabilidades económicas en un 50% cada uno.

“Yo podría pensar que las mujeres que me dicen sinvergüenza, ¿son mujeres que están esperando solamente el dinero del ex? No creo. Todo es 50 - 50, tanto hombre como mujer. Hay excelentes profesionales mujeres, pero hay mujeres que solamente están esperando el dinero del ex, sin hacer nada” , se defendió.

Finalmente, pidió a sus ‘haters’ que no lo critiquen: “ni que fueran muy trabajadoras, o ejemplares”.

