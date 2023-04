El cantante Leonard León está impedido de salir del país hasta que termine de pagar la deuda de 78 mil soles que tiene con su expareja Karla Tarazona por la manutención de sus dos hijos mayores. Por este motivo, el cumbiambero se volvió a pronunciar en sus redes sociales donde negó que debe dicha cantidad de dinero, pues, según él, ha estado abonando mensualmente a la conductora.

A través de Tik Tok, la pareja de Olenka Cuba desmintió a la madre de sus hijos y negó estar “rogando” para que le reduzcan la deuda que tiene por la pensión de alimentos de sus niños.

¿Cuánto le debe Leonard León a Karla Tarazona por manutención de sus hijos?

“Esa cantidad de 78 mil soles no es la correcta porque yo en ese periodo de marzo del 2020 a mayo de 2022, yo he depositado mes a mes no de repente los 3 mil soles, pero una cantidad significativa que ayude y satisfaga las necesidades básicas, entonces yo he venido depositando constantemente todos los meses y esa cantidad se tiene que restar”, dijo este 18 de abril de 2023.

“Lo que yo estoy solicitando es que se me considere mi derecho a que se resten los depósitos que yo hice en ese periodo de marzo del 2020 a mayo del 2022, se tiene que reducir eso de ahí porque tenemos todos los vouchers, los tengo acá guardados y se entregarán en su momento, cuando venga el proceso de liquidación”, agregó.

