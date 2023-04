Melissa Klug y Jefferson Farfán están envueltos en un nuevo enfrentamiento mediático. La expareja ha soltado toda la artillería en redes sociales donde viene lanzándose todo tipo de dardos. La ‘Blanca de Chucuito” inició el pleito al denunciar a Farfán por supuestamente ‘dañar y maltratar psicológicamente’ a sus dos hijos varones, fruto de su romance de casi 10 años.

“Lo mismo de siempre, la falta de tiempo. Antes porque vivía en el extranjero. ¿Y ahora? En fin, mis hijos ya están grandes y no voy a permitir que los siga dañando psicológicamente, ya mucho abuso. Como a él le encantan las demandas y juicios nos seguiremos viendo ahí, no hay de otra, pero más daños a mis hijos no los permitiré” , dijo la matriarca del clan Klug, quien amenazó con demandar al futbolista por daños psicológicos contra sus menores.

Usuarios queman a Melissa Klug por acusar a Farfán de ‘mal padre’

Como era de esperarse, diferentes cibernautas se volcaron a las redes sociales de OJO para comentar sobre la nueva contienda entre Jefferson Farfán y Melissa Klug, de quien no tuvieron piedad y la acusaron de querer más dinero para solventar su boda con su joven prometido Jesús Barco.

“Más billete quiere la tía Melissa”

“Mi pregunta es: por qué siempre a Farfán y no a Lobatón”

“Lobatón será un gran ejemplo de padre para ella”

“Quiere plata para mantener al novio chibolo de Barco”

“Quiere plata pal matri”

" Seguro ya no tiene para mantener a su colágeno”

“Trabaje y dejé de ser daño a un padre que hasta depa le ha dejado a su madre y a sus hijos”

“Mejor que se ponga a trabajar, ahorita sus hijos crecen y se irán con su padre. Se le acabará la minita de oro”

